Подкаст телеканала Дождь

Выпуск 1. Дело Егора Жукова

Episode Summary

В первом выпуске мы говорим о деле студента IV курса ВШЭ, блогера Егора Жукова. Его задержали после акции 27 июля. Жукова обвиняют в участии в «массовых беспорядках» и что он делал некие «жесты рукой направо». Ему грозит от 3 до 8 лет. В его поддержку массово выступили студенты, проректор ВШЭ Валерия Касамара, рэпер Oxxxymiron. Открытое письмо главе СК Бастрыкину с просьбой закрыть «московское дело» подписали более 150 тысяч человек. Ведущий: Денис Катаев, журналист Дождя Гость: Илья Новиков, адвокат Оформить подписку на Дождь: https://tvrain.ru/podpiska/?from=podcast Оформить регулярные донаты: https://tvrain.ru/donate/?from=podcast