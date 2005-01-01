Подкаст телеканала Дождь

Новый допинг-скандал. На Олимпиаду (скорее всего) не поедем, устроим Руссиаду!

Episode Summary

Весь российский спорт ждет 9 декабря — именно в этот день решится судьба наших спортсменов и будущее участие России в Олимпиаде. Допинговый скандал тянется с 2015 года. И вот новый поворот — Всемирное антидопинговое агентство (WADA) грозится лишить статуса Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и отстранить Россию от международных соревнований на четыре года. WADA подозревает, что данные спортсменов в базе Московской антидопинговой лаборатории (там хранятся пробы) были исправлены или подменены. Это значит, что Россия может пропустить летнюю Олимпиаду-2020 в Токио и зимнюю 2022 года в Пекине. Также Россия может лишиться проведения международных спортивных мероприятий. Почему Россия опять попала в громкий допинговый скандал и что нам с этим делать? Обсуждают журналисты Дождя: Алексей Коростелев Александр Макашенец Антон Баев