Подкаст телеканала Дождь

«Я/МЫ фанаты Спартака». Российские болельщики объединились против полицейского произвола

Episode Summary

Все началось 19 ноября в Сан-Марино во время гостевого для России матча. Часть российских фанатов (в основном фанаты Спартака) начали скандировать в адрес капитана сборной: «Дзюба, Дзюба, иди *****». Затем 1 декабря в Санкт-Петербурге состоялся матч между местным «Зенитом» и московским «Спартаком». Накануне матча и день его проведения в городе массово задерживали приехавших спартаковцев. Всего было задержано, по разным данным, от 100 до 250 человек. Троим дали по 15 суток ареста, потом срок уменьшили до 7 дней. После матча подтрибунном помещении Дзюба назвал тех, кто выкрикивал оскорбления, «фашистами». Всегда враждовавшие фанаты разных команд объединились против произвола полиции. В эти выходные, 7 декабря, болельщики «Зенита» и «Динамо» покинули трибуны в знак солидарности с арестованными болельщиками «Спартака». Так что это было - обида Дзюбы или произвол полиции? Обсуждают: Алексей Коростелев Антон Баев Александр Макашенец