Подкаст телеканала Дождь

Московское дело (Маша Борзунова и Вова Роменский)

Episode Summary

3 и 4 сентября огласили первые приговоры по Московскому делу, которое возбудили после «массовых беспорядков» (так считает СК) 27 июля. Иван Подкопаев получил к 3 года колонии, Данил Беглец — 2 года, Кирилл Жуков — 3 года, Евгений Коваленко — 3,5 года, Владислав Синица — 5 лет (за твит). Журналисты Дождя Маша Борзунова и Вова Роменский обсуждают, как абсурдные обвинения привели к таким жестким приговорам и как Московское дело может развиваться дальше. Fake News. Федеральные каналы выдумывают опасных радикалов на митингах: https://tvrain.ru/teleshow/fake_news/spetsvypusk-491048/?from=podcast Оформить подписку на Дождь: https://tvrain.ru/podpiska/?from=podcast Оформить регулярные донаты: https://tvrain.ru/donate/?from=podcast