Подкаст Дождя

Кто обул Кота в сапогах и что у него общего с Локи и Фаустом?

Episode Summary

Поэт и писатель Дмитрий Макаров продолжает цикл лекций «Страшные сказки». На этот раз он рассказал об образе кота в сказке «Кот в сапогах» и о ее вариациях. Остальные лекции Дмитрия Макарова из цикла «Страшные сказки»: Золушка — древнегреческая куртизанка, и туфельки не хрустальные, а меховые. Дмитрий Макаров об истоках известной сказки Ключи Синей Бороды — фаллические символы, а женам не стоит совать нос куда не надо. Дмитрий Макаров о символизме и морали страшной сказки От кровавого причастия до битвы полов. Скрытые смыслы, секс и смерть в «Красной шапочке» Людоедство, измены и секс без согласия. Что пропало из современной «Спящей красавицы» Полные версии смотрите здесь https://tvrain.ru/lite/teleshow/lectures_on_the_rain/?from=podcast

Episode Notes

Поэт и писатель Дмитрий Макаров продолжает цикл лекций «Страшные сказки». На этот раз он рассказал об образе кота в сказке «Кот в сапогах» и о ее вариациях.

Остальные лекции Дмитрия Макарова из цикла «Страшные сказки»:

Золушка — древнегреческая куртизанка, и туфельки не хрустальные, а меховые. Дмитрий Макаров об истоках известной сказки

Ключи Синей Бороды — фаллические символы, а женам не стоит совать нос куда не надо.

Дмитрий Макаров о символизме и морали страшной сказки

От кровавого причастия до битвы полов. Скрытые смыслы, секс и смерть в «Красной шапочке»

Людоедство, измены и секс без согласия. Что пропало из современной «Спящей красавицы»

Полные версии смотрите здесь